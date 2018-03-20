РИАМО - 20 мар. Более 5 миллионов адресов занесет Подмосковье в федеральную адресную систему в текущем году по результатам инвентаризации, сообщил во вторник на заседании регионального правительства начальник Главного управления архитектуры Московской области Владислав Гордиенко.

«В 2018 году перед нами стоит задача по инвентаризации и внесению в федеральную адресную систему более 5 миллионов адресов», - сказал Гордиенко.

По состоянию на 20 марта уже проинвентаризировано порядка 70% адресов. Работа по инвентаризации имеет большую важность для региона, добавил Гордиенко.

«Важность данной работы можно оценить на примере городского округа Реутов, по результатам инвентаризации жилых и нежилых объектов, выявлено и внесено почти 3 тысячи объектов, в основном это квартиры, увеличение налоговых поступлений в бюджет составило порядка 7 миллионов рублей», - сказал он.