РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 мар. На Московской улице в микрорайоне Львовский Подольска во вторник утром столкнулись три автомобиля, сообщил «РИАМО в Подольске» один из очевидцев происшествия.

«Я приехал на строительный рынок в микрорайоне Львовский (улица Московская, дом №52, – ред.) в 9:00 и увидел ДТП: стояли автомобили Hyundai, Opel и такси. Где-то в 9:40 приехали сотрудники ГИБДД и автомобили с дороги убрали. Видимые повреждения незначительные: у такси была трещина на бампере, у автомобиля Opel – помят задний бампер, у Hyundai помят также задний бампер и повреждена крышка багажника», – сказал очевидец.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на 11:00 на данном промежутке автодороги образовалась пробка длиной около 400 метров. Движение затруднено от автобусной остановки «50-й километр» до строительного рынка на Московской улице.