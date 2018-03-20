РИАМО - 20 мар. В Подмосковье необходимо продолжить оптимизацию процедуры предоставления гражданам госуслуг в градостроительной сфере, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства во вторник.

«Обращаю внимание всех руководителей на оптимизацию услуг градостроительства. В своем послании президент указал на обязательную цифровизацию всех процессов. Дальше таких услуг, такой работы, такой цифровизации будет больше, к этому нужно быть готовым», - сказал Воробьев.

Он отметил, что госуслуги в градостроительной сфере необходимо оказывать оперативно.

Как уточнил начальник Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области Владислав Гордиенко, наиболее востребованными среди жителей являются услуги по присвоению адреса объекту недвижимости, выдаче градостроительного плана земельного участка для индивидуального жилищного строительства, выдаче ордера на земляные работы, порубочного билета, разрешения на перепланировку жилплощади.