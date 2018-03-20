РИАМО - 20 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил главу городского округа Красногорск Радия Хабирова с днем рождения.

«Хочу поздравить Вас с днем рождения, пожелать здоровья, сил на преобразование вверенного Вам округа. Очень приятно было видеть, что жители даже новостроек так активно приходили голосовать», - сказал Воробьев.

Хабирову во вторник исполнилось 54 года.

Ранее на сайте администрации городского округа сообщалось, что итоговая явка избирателей на выборах президента РФ 18 марта в Красногорске составила около 70%, свой выбор сделали порядка 116 тысяч человек.