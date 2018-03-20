РИАМО - 20 мар. Две единицы спецтехники общей стоимостью 6 миллионов рублей похитили с территории стройки на улице Богданова в Москве, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«С территории строительной площадки неизвестный совершил кражу минипогрузчика BOBCAT S-650 и погрузчика-экскаватора JCB 3CX4WS-SM, после чего скрылся. Материальный ущерб составил 6 миллионов рублей», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбудили уголовное дело, добавил он.