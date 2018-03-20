РИАМО - 20 мар. В 2017 году в Подмосковье число необоснованных отказов со стороны государственной и муниципальной власти в предоставлении услуг в сфере градостроительства сократилось вдвое, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В прошлом году нам удалось в два раза сократить число необоснованных отказов. Это ужасно, когда человек обращается и через некоторое время получает отказ. В четыре раза мы сократили число просрочек по предоставлению услуг», - сказал Воробьев на заседании регионального правительства во вторник.

Воробьев отметил, что в Подмосковье за год муниципалитеты оказывают более 100 тысяч услуг в сфере градостроительства: это присвоение адреса, выписка ордера на земляные работы, выдача необходимых градостроительных документов и другие. Данные услуги должны быть максимально доступными и их необходимо перевести в цифровой вид, добавил губернатор.

Как уточнил начальник Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области Владислав Гордиенко, только на 9% заявлений о предоставлении услуг в сфере градостроительства получены отказы, причем большая часть из них была обоснована. Срок предоставления услуг удалость сократить на 13 календарных дней по сравнению с установленным федеральным законодательством сроком, однако есть муниципалитеты, где необходимо активизировать работу в этом направлении.