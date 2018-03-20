РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 мар. На избирательных участках Люберец в день выборов президента России безопасность жителей обеспечивали более 800 сотрудников полиции, сообщил во вторник на оперативном совещании в администрации начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«Личный состав МУ МВД России «Люберецкое» работал в усиленном варианте несения службы всю прошлую неделю в связи с выборами президента РФ. На избирательных участках было задействовано более 800 человек. Также был резервный состав», – сказал Романцев.

Он также добавил, что за минувшую неделю в полицию поступило 1 200 обращений граждан. По данным заявлениям возбуждено 49 уголовных дел, 45 из них раскрыты по горячим следам. За прошедшую неделю на территории обслуживания было зафиксировано 176 ДТП, один человек пострадал.