РИАМО (БАЛАШИХА) – 20 мар. Молодежный фестиваль «Юность 21 века» пройдет с 22 по 26 марта для школьников общеобразовательных учреждений Балашихи, в его рамках ребята напишут первую Конституцию праздника, говорится в сообщении на официальной странице молодежного парламента в соцсети «ВКонтакте».

«Девятый молодежный фестиваль «Юность 21 века» пройдет с 22 по 26 марта в подмосковной Балашихе. Он соберет более 400 активных школьников, которые будут состязаться в шести различных направлениях», – говорится в сообщении.

В этом году участников фестиваля ждет интересная и насыщенная работа. Ребята из школ горокруга не только представят свои проекты по темам, но и напишут первую Конституцию. Работа над созданием основного закона продлится четыре дня. Конституция будет действовать и на будущих фестивалях.

Фестиваль «Юность 21 века» проходит Балашихе с 2009 года при поддержке молодежного парламента, администрации и совета депутатов городского округа.