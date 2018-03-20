РИАМО - 20 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев во вторник на заседании регионального правительства поручил обратить особое внимание на проблему бродячих собак.

«Что касается бродячих собак, тема становится актуальной, обращаю внимание Главного управления ветеринарии на системную работу, с одной стороны, строго в рамках закона, с соблюдением гуманности, с другой стороны, не должны люди ни в коем случае страдать от бродячих собак», - сказал Воробьев.

Также губернатор обратил внимание на последовательную работу глав территорий в решении проблемы с бродячими собаками.

«Прошу вас обратить на это (бродячих собак - ред.) внимание, особенно с наступлением весны, мы не должны допустить какой-либо эскалации в этом вопросе», - добавил Воробьев.

Ранее заместитель председателя правительства Московской области - министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максут Шадаев сообщил, что на портал «Добродел» стало поступать большое количество жалоб на бродячих собак. Это может быть связано с инцидентом в подмосковной Истре.

Ночью 11 марта стая собак напала на 19-летнего жителя поселка Курсаково городского округа Истра. От множественных рваных ран и укусов молодой человек скончался на месте. Ранее в тот же день эти собаки напали на 26-летнюю женщину. Ей помог местный житель, отогнавший животных шваброй.

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