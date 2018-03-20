РИАМО - 20 мар. В 2018 году Москва выставит на торги 10 объектов для открытия частных медклиник по программе «Доктор рядом», говорится в сообщении пресс-службы департамента по конкурентной политике столицы.

«Программа привлекательна для потенциальных инвесторов длительным сроком аренды (25 лет) и льготной арендной ставкой – 1 рубль за квадратный метр в год. Для открытия частых медицинских клиник по программе «Доктор рядом» арендаторам будет предоставлено десять объектов нежилого фонда общей площадью 2,1 тысячи квадратных метров», - говорится в сообщении.

В настоящее время выставлено на аукцион на право заключения договоров аренды пяти нежилых помещений общей площадью 1330,40 квадратных метра. Прием заявок осуществляется до 30 марта, проведение торгов назначено на 5 апреля.

Программа «Доктор рядом» реализуется с 2013 года, за это время реализовано 66 объектов, 48 из которых уже работают как клиники шаговой доступности и перешли на ставку 1 рубль.

Подробная информация по объектам нежилого фонда, выставляемым на аукцион, порядке участия и об условиях их использования размещается на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на официальном сайте мэра Москвы – www.mos.ru, а также на инвестиционном портале города Москвы – www.investmoscow.ru.

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