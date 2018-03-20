РИАМО - 20 мар. Жители Московской области могут подать заявки на соискание премии «Наше Подмосковье» этого года с 26 марта, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства во вторник.

«Со следующей недели, с 26 марта, начинается прием заявок на премию «Наше Подмосковье» - важное мероприятие, которое продлится до 31 мая. Оно объединяет большое количество неравнодушных граждан, общественников», - сказал Воробьев.

Премия «Наше Подмосковье» была учреждена в 2013 году губернатором Московской области Андреем Воробьевым с целью поддержки инициатив жителей региона. Количество победителей в 2017 году составило 1818 человек, призовой фонд премии был утвержден в размере 180 миллионов рублей.