РИАМО - 20 мар. Около 5 тысяч процедур по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО) планируют провести в Подмосковье в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

«В 2018 году в Московской области запланировано выполнение почти 5 тысяч процедур ЭКО за счет средств фонда обязательного медицинского страхования», - сказала Забралова.

По ее словам, в регионе ежегодно наблюдается увеличение количества детей, рожденных после экстракорпорального оплодотворения. Например, в 2013 году было всего лишь 356 детей, а в 2017 году уже более 2 тысяч детей родилось благодаря ЭКО.

Как добавил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, процедура ЭКО в регионе становится все более доступной, в частности, в этом году было принято решение увеличить текущий план на 1 тысячу процедур и довести их количество до 4,8 тысячи.

«Росту количества ЭКО способствует целый комплекс мер: это и выявление пациенток с бесплодием при лечении сопутствующих заболеваний и направлении их в отделения репродуктологии, и запись на ЭКО через систему «врач-врач» (100% электронная запись), и активное информирование населения. Только за январь и февраль текущего года в Подмосковье выполнено в рамках ОМС 432 процедуры ЭКО. Для сравнения – за аналогичный период 2017 года провели 280 процедур», - пояснил Марков.

Министр добавил, что для оформления квоты на ЭКО за счет ОМС, в первую очередь, необходимо пройти предварительное обследование в женской консультации по месту жительства, в случае получения направления длительность ожидания самой процедуры не составит более 30 дней.

В рамках ОМС жительницам Московской области процедура ЭКО может быть оказана в 23 медицинских организациях, расположенных в Подмосковье, Москве, Санкт-Петербурге, Твери и других городах.

ЭКО представляет собой оплодотворение вне тела человека: яйцеклетки и сперматозоиды изымаются, оплодотворение происходит в лабораторных условиях. Затем оплодотворенные яйцеклетки помещаются в инкубатор на 5-6 дней и в процессе деления подсаживаются в матку. Процедура используется во всем мире уже почти 40 лет и для многих пар – это единственный способ завести детей.