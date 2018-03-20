РИАМО - 20 мар. На портал «Добродел» стали активно поступать жалобы на бродячих собак в муниципалитетах Подмосковья, сообщил во вторник на заседании правительства заместитель председателя правительства Московской области - министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максут Шадаев.

«Вторую неделю в топе жалобы на бродячих собак. Понятно, что инцидент, который произошел в Истре, привлек внимание, и жители стали активно на это жаловаться», - сказал Шадаев.

Он добавил, что в связи со сменой сезона в топе жалоб - некачественная уборка снега, протечки крыш.

«Что касается основных категорий, на которые приходится основная часть жалоб жителей, по-прежнему в топе с показателем 26% всех входящих - это жалобы на уборку снега во дворах, тротуарах, на дорогах, но мы видим, что количество сообщений уменьшается, фокус смещается на сосульки и протечки крыш. По сосулькам количество жалоб увеличивается. Стандартно в топе фонари освещения, вывоз мусора», - сказал Шадаев.

По словам министра, на прошлой неделе на портал «Добродел» поступило более 14 тысяч сообщений.

Ночью 11 марта стая собак напала на 19-летнего жителя поселка Курсаково городского округа Истра. От множественных рваных ран и укусов молодой человек скончался на месте. Ранее в тот же день эти собаки напали на 26-летнюю женщину. Ей помог местный житель, отогнавший животных шваброй.