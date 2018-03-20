РИАМО - 20 мар. Перед Подмосковьем стоит задача совершить прорыв в решении экономических и социальных вопросов, а также обеспечить высокий темп преобразований во всех сферах, на что указал президент РФ Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Наш президент получил очень высокий уровень доверия, очень высокий исторический результат (на выборах президента России 18 марта – ред.). Перед нами стоит стратегическая задача – то, на чем президент в своем послании сделал акцент: прорыв в решении экономических, социальных вопросов, высокий темп преобразования, который должен быть по всем направлениям», - сказал Воробьев на заседании областного правительства во вторник.

Воробьев отметил, что задача подмосковных властей - уделить большое внимание государственным и муниципальным программам, а также оперативно реагировать на возникающие вызовы.

В России 18 марта прошли выборы президента страны. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.

По итогам обработки 99,94% бюллетеней Владимир Путин получил 76,68% голосов, одержав уверенную победу. Далее следуют кандидаты Павел Грудинин (11,78%), Владимир Жириновский (5,65%), Ксения Собчак (1,68%), Григорий Явлинский (1,05%), Борис Титов (0,76%), Максим Сурайкин (0,68%) и Сергей Бабурин (0,65%).