РИАМО - 20 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал явку практически в 64% на выборах президента РФ в Подмосковье хорошим результатом.

«У нас хорошая явка, хороший результат. Явка составила практически 64%», - сказал Воробьев.

Он отметил, что Владимир Путин набрал практически 74,5% голосов.

Восемнадцатого марта в России прошли выборы президента страны. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов. В Московской области было открыто более 4,2 тысячи избирательных участков.

После обработки 75% протоколов ТИКов в Подмосковье Владимир Путин набрал 74,49% голосов, Павел Грудинин – 12,88%, Владимир Жириновский - 5,5%, Ксения Собчак – 2,13%, Григорий Явлинский – 1,34%, Борис Титов – 0,98%. Сергей Бабурин набрал 0,71%, у Максима Сурайкина – 0,66%.

Явка на выборах президента РФ в Подмосковье, по данным на 19 марта, составила 63,63%.