РИАМО - 20 мар. Госуслуга по включению в реестр обманутых дольщиков доступна в Московской области в электронном виде, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора региона.

«На региональном портале госуслуг Московской области появилась новая услуга «Отнесение граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов, и чьи права нарушены, к числу пострадавших и включение их в реестр пострадавших граждан». Теперь подать заявление можно удаленно», - сообщил начальник Главгосстройнадзора Руслан Тагиев.

До недавнего времени заявителю необходимо было заранее записаться на прием, приехать в уполномоченный орган и подать заявление и копии документов с предъявлением их подлинников специалисту. О результате предоставления госуслуги заявитель информировался уведомлением по почте.

Теперь госуслуга по включению в реестр обманутых дольщиков доступна в Московской области электронном виде. С 20 марта подать заявление на включение в реестр пострадавших граждан или исключение из реестра, внести изменения в сведения о заявителе, можно не выходя из дома, в любое удобное время.

«В результате процесс предоставления услуги стал предельно понятным, удобным и максимально прозрачным», - отметил Тагиев.

Отслеживать статус заявлений пользователи могут в «личном кабинете» на портале. По итогам принятия решения заявителю будет предоставляться результат в форме электронного документа.