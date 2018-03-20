РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 мар. В подмосковном Подольске арбитр российской премьер-лиги по футболу Владимир Сельдяков 25 марта проведет бесплатный мастер-класс, мероприятие доступно для всех желающих, сообщается в группе «Школа футбольного арбитра в Подольске» в соцсети «ВКонтакте».

«Арбитр российской футбольной премьер-лиги Владимир Сельдяков 25 марта проведет мастер-класс в подмосковном Подольске. Мероприятие состоится в рамках школы футбольного арбитра Подольской федерации футбола и будет проходить бесплатно для всех, кто интересуется этим видом спорта», – говорится в сообщении.

Мероприятие начнется в 11:00 в пресс-центре стадиона «Труд» по адресу: улица Клемента Готвальда, дом №4. Принять участие смогут все желающие.