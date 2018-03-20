РИАМО - 20 мар. На юге Москвы водитель совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГИБДД ГУ МВД России по Москве.
«Улица Мытная, дом 66: водитель автомобиля Audi совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход пострадал», - сказал собеседник агентства.
По его словам, инцидент произошел вечером в понедельник, 19 марта.
Он добавил, что по факту происшествия проводится проверка.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии