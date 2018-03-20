РИАМО - 20 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил жителей за участие, а участковые и территориальные избирательные комиссии, Мособлизбирком, муниципальные власти, правоохранительные органы, МФЦ — за достойную организацию выборов президента РФ.

«Мы должны сказать о важном политическом событии для нашей страны — о выборах 18 марта. Хочу поблагодарить всех жителей Подмосковья, всех неравнодушных граждан, которые голосовали, высказывали свою позицию, после чего находили возможность обсуждать развитие городской среды. Также хочу поблагодарить глав муниципалитетов, участковые избирательные комиссии, Мособлизбирком, вас, Ирина Анатольевна (Коновалова, председатель Мособлизбиркома - ред.). Структуру МФЦ должен поблагодарить», - сказал Воробьев, открывая заседание регионального правительства.

Он отметил, что также большую работу проделал правоохранительный блок.

«Вы достойно и профессионально отработали», - заключил Воробьев.

Восемнадцатого марта в России прошли выборы президента страны. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов. В Московской области было открыто более 4,2 тысячи избирательных участков.

Явка на выборах президента РФ в Подмосковье, по данным на 19 марта, составила 63,63%.