РИАМО (КОРОЛЕВ) – 20 мар. Сеть продовольственных магазинов «Веста» в Королеве оштрафовали на 980 тысяч рублей за выбросы вредных веществ в атмосферный воздух, в том числе соединений серы, азота и углерода, сообщил «РИАМО в Королеве» старший помощник прокурора города Дмитрий Ясиненко.

В ходе проверки установлено, что ООО «ТК «Веста»» имеет стационарные источники выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух, при этом разрешение на выброс таких веществ организация не получала. Кроме того, в процессе осуществления деятельности ООО «ТК «Веста»» образовывались отходы, в отношении которых организацией не разработаны паспорта.

«В связи с выявленными нарушениями руководителю ООО «ТК «Веста» прокуратурой города внесено представление, которое юридическим лицом не было рассмотрено в установленном порядке. Учитывая изложенное, прокуратурой города в отношении юридического лица вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в совокупном размере 980 тысяч рублей», – сказал Ясиненко.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры города.