РИАМО - 20 мар. Во вторник в столице произойдет четвертая с начала календарной весны оттепель, однако на этой неделе еще ожидаются морозы до минус 12 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В 2018 году март развивается пока по холодному сценарию. Средняя температура за прошедшие 19 дней месяца на 3 с лишним градуса оказалась ниже климатической нормы. Совсем считанные дни были с дневной оттепелью. Но вот вчера, 19 марта, в 14 часов по московскому времени температура в столице стала снова положительной, плюс 0,9 градуса. Сегодня, 20 марта, четвертый раз с начала календарной весны температура перейдет нулевую отметку в сторону положительных значений», — говорится в сообщении.

Однако устойчивого потепления еще не видно. Напротив, циклоны добавят немного холода. Поэтому на текущей неделе температура будет понижаться ночью до минус 12 градусов, и дни могут быть со слабым морозцем.

«По статистике, во второй половине марта ближе ко дню весеннего равноденствия случаются очень теплые дни, так, 20 марта в 1990 году было плюс 16,8, в прошедшем, 2017 году, плюс 4 градуса», — добавляется в сообщении.

Суровый мороз отмечался в 1915 году — минус 28,8 градуса. Самым щедрым на осадки оказалось 20 марта 1951 года, за сутки выпало 10,2 миллиметра или треть от месячной нормы. Средняя высота снега на эту дату составляет 31 сантиметр. Снега сейчас в столице сейчас в полтора раза больше, чем положено.