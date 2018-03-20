РИАМО - 20 мар. Компания бывшего сенатора Глеба Фетисова «Агрохолдинг Яхрома» планирует вложить порядка 0,5 миллиарда рублей в производство картофеля и овощей открытого грунта в Подмосковье, пишет газета «Коммерсант».

ООО «Агрохолдинг Яхрома» было создано в Москве в середине февраля этого года, следует из ЕГРЮЛ. Консорциум «Губернский», бенефициаром которого называют экс-сенатора Глеба Фетисова, владеет 70% компании.

«На прошлой неделе «Агрохолдинг Яхрома» стал владельцем 74,99% ООО «Мосагрофуд-Д». Эта компания в 2017 году договорилась с правительством Подмосковья о вложении 545,7 миллиона рублей в производство картофеля и овощей открытого грунта (капуста, морковь, свекла) на 1,8 тысячи гектаров, говорится в материалах администрации Дмитровского района», - сообщает издание.

Гендиректор «Агрохолдинга Яхрома» Алексей Белоус подтвердил газете эти планы. Кроме того, компания планирует построить овощехранилище и линии мойки, фасовки и переработки, добавил он.

Продукция будет выпускаться под различными брендами в нескольких ценовых сегментах и поставляться в федеральные и региональные сети, следует из презентации компании.

Состояние Глеба Фетисова журнал Forbes оценивает в 1,2 миллиарда долларов США.