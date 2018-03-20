РИАМО - 20 мар. Следующая прямая линия с Владимиром Путиным состоится после того, как избранный президент официально вступит в должность, при этом точная дата инаугурации пока неизвестна, пишет во вторник газета «Известия».

«Отвечая на вопрос о планируемой дате проведения очередной прямой линии Владимира Путина, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал «Известиям», что она состоится после церемонии инаугурации президента», - говорится в материале.

Прямая линия — сложившийся формат общения Владимира Путина с населением, представителями общественности и экспертами. Глава государства отвечает на вопросы граждан, которые поступают в различных форматах — из зала, по телефону, через соцсети и видеообращения, а также в ходе прямых включений из регионов. Самой долгой прямая линия была в 2013 году — тогда она продолжалась 4 часа 47 минут.

По закону инаугурация президента должна состояться не ранее, чем на 30-й день после объявления официальных итогов выборов Центризбиркомом. В 2012 году Путин вступил в должность 7 мая.

В России 18 марта прошли выборы президента страны. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.

По итогам обработки 99,94% бюллетеней Владимир Путин получил 76,68% голосов, одержав уверенную победу. Далее следуют кандидаты Павел Грудинин (11,78%), Владимир Жириновский (5,65%), Ксения Собчак (1,68%), Григорий Явлинский (1,05%), Борис Титов (0,76%), Максим Сурайкин (0,68%) и Сергей Бабурин (0,65%).