РИАМО - 20 мар. Часть застройки в Левобережном районе столицы будет передана городу для реализации программы реновации жилфонда, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, на заседании 15 марта 2018 года согласилась с использованием под цели программы реновации жилого фонда части комплексной застройки микрорайонов 1,2 района Левобережный (САО)», - говорится в сообщении.

В настоящее время часть корпусов комплексной жилой застройки уже сдана в эксплуатацию, часть находится на стадии строительства.

Согласно решению штаба по реализации программы реновации жилищного фонда в Москве, площадка по адресу: Левобережный, микрорайон 2Д, корпуса 21-22, 23-27, включена в перечень площадок для реализации программы реновации жилищного фонда.

«Под программу реновации будет выделено порядка 65 тысяч квадратных метров недвижимости комплексной жилой застройки», - пояснил председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев.

Он подчеркнул, что отделка квартир будет производиться за счет средств фонда реновации.

Всего в программу реновации в Москве вошло более 5,1 тысячи зданий. Общая площадь всех домов, включенных в программу, составляет около 16 миллионов квадратных метров, в них расположены 350 тысяч квартир и проживает 1 миллион человек. В настоящий момент утверждены 236 стартовых площадок для переселения жителей, еще 160 площадок находятся в проработке.