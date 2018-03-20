РИАМО (БАЛАШИХА) – 20 мар. В подмосковной Балашихе сотрудники Госавтоинспекции 21 марта проверят автомобилистов на соблюдение правил перевозки детей, говорится в сообщении ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«Сотрудниками ДПС ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» в период с 13:00 до 15:00 21 марта по адресу: Балашиха, проспект Ленина, дом №53, будет проводиться профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир». Мероприятие направлено на выявление и пресечение фактов нарушения водителями перевозки детей без детских удерживающих устройств в автомобиле», – говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает, что за нарушения ПДД в этой сфере предусмотрен штраф в 3 тысячи рублей.