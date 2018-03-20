РИАМО (КОРОЛЕВ) – 20 мар. Жители подмосковного Королева до 31 марта могут сообщать о нарушениях водителей городских автобусов в рамках операции «Автобус», сообщила «РИАМО в Королеве» инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Эльвира Фадеева.

Операция «Автобус» проводится на территории Королева с 17 по 31 марта. Операция призвана снизить уровень аварийности на пассажирском транспорте, пресечь нарушения правил дорожного движения и требований нормативных правовых актов.

«О всех нарушениях, допущенных водителями городских и междугородних автобусов просим сообщать по телефону: 8(495)516-88-82 до 31 марта текущего года», – сказала Фадеева.