РИАМО - 20 мар. Строительство гостиничного комплекса с подземной парковкой на Большой Переяславской улице отменили в Москве, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, согласилась с нецелесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: улица Большая Переяславская, владение 46, строения 1-4, 6-11 (ЦАО)», - говорится в сообщении.

В настоящее время по указанному адресу расположены административные и производственные здания. Общая площадь объектов составляет более 12,8 тысячи квадратных метров.

Как рассказал председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев, в намерения инвестора входило строительство по указанному адресу трехзвездочного гостиничного комплекса (включая апартаменты) с подземной автостоянкой.

Планируемая площадь здания составляла 38,5 тысяч квадратных метров. Строения, находящиеся на рассматриваемом земельном участке, инвестор планировал снести.