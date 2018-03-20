РИАМО - 20 мар. В голосовании по вопросу названий линий метро столицы на схемах и в аудиообъявлениях приняли участие более 203,7 тысячи человек, большинство участников опроса выбрало вариант сохранения официальных наименований, сообщается на сайте проекта «Активного гражданина».

«Как сейчас (по официальным названиям — Серпуховско-Тимирязевская, Калининско-Солнцевская, Люблинско-Дмитровская и другим) — 44%, более 89,6 тысячи человек», — говорится в сообщении.

На втором месте оказался вариант названия веток метро на схемах и в аудиообъявлениях по цветам — за него проголосовал 41% участников опроса, более 82,6 тысячи человек. Третьим по популярности стал вариант названия по номерам (9%), по 3% респондентов высказались за опции «Затрудняюсь ответить» и «Это должны решать специалисты».

В голосовании приняли участие более 203,7 тысячи человек. Опрос завершился 18 марта.