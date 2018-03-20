РИАМО - 20 мар. Министерство экономического развития России в преддверии переезда в деловой центр «Москва-Сити» планирует сократить до 30% сотрудников, пишет во вторник газета «Известия».

«Сокращение может коснуться административно-хозяйственных отделов, кадровых, юридических и финансовых служб — всего до 30% штата. Планируется, что их работу будет выполнять привлеченное на аутсорсинг казенное предприятие — «Единый центр поддержки», - отмечается в статье.

Сокращение проведут с целью повысить зарплаты оставшимся после увольнений работникам. Федеральный чиновник сообщил изданию, что увеличение уровня оплаты труда в среднем может составить 20-30 тысяч рублей.

В Минэкономразвития, по данным Росстата за 2016 год, работают 1790 человек, средняя зарплата по ведомству составляет 112,1 тысячи рублей.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что возглавляемое им ведомство после переезда в новый офис в деловом центре «Москва-Сити» совместно с другими министерствами (Минпромторгом и Минкомсвязи) объединит обслуживающие и обеспечивающие подразделения.

Сейчас Минэкономразвития располагается в трех зданиях — на Тверской-Ямской улице, Овчинниковской набережной и Красной Пресне. Перемещение сотрудников из здания в здание отнимает много времени, отмечал Орешкин. В министерстве эффект от перевода подразделений в «Москва-Сити» оценили в 500 миллионов рублей ежегодной экономии за счет сокращения операционных затрат.

В пресс-службе ведомства сообщили, что переезд запланирован на второй – третий квартал этого года.