РИАМО - 20 мар. Главный фаворит нынешнего розыгрыша чемпионата России по футболу – столичный ФК «Локомотив» – заинтересован в продлении соглашений с группой своих игроков, составляющих костяк команды, пишет газета «Известия».

Как сообщил изданию председатель совета директоров «Локо» Анатолий Мещеряков, руководство красно-зеленых уже вступило в переговоры с футболистами, чьи контракты истекают грядущим летом.

«Мы заинтересованы в продолжении трудовых отношений со всеми игроками, чьи контракты истекают. За время, которое все эти футболисты провели в нашем клубе, они стали частью нашей большой «локомотивской» семьи. Переговоры ведутся. Как только будут какие-то результаты – мы сразу сообщим», - отметил Мещеряков.

В июне 2018 года заканчиваются действующие соглашения голкипера Антона Коченкова, защитников Виталия Денисова, Тараса Михалика, Неманьи Пейчиновича, полузащитника Дмитрия Тарасова, а также форварда Джефферсона Фарфана. Не каждый из них в нынешнем сезоне является игроком основного состава «Локо», но руководство клуба планирует удержать в команде всех футболистов из этого списка.

По регламенту FIFA любой футболист, до окончания контракта которого остается менее полугода, может вступать в официальные переговоры с другими клубами. Не исключено, что некоторые игроки «Локомотива» такой возможностью уже воспользовались.

30-летний российский голкипер Антон Коченков выступает за «Локомотив» с лета 2015 года. Игрок несколько раз уходил в аренду. Защитник сборной Узбекистана Виталий Денисов (31 год) пополнил состав «железнодорожников» в январе 2013-го. 23-летний украинец Тарас Михалик, который способен сыграть как в защите, так и в опорной зоне, оказался в составе красно-зеленых летом 2013 года. Серб Неманья Пейчинович, которому в 2018-м исполнится 31 год, выступает за «Локо» с лета 2014-го. Полузащитник Дмитрий Тарасов является одним из главных старожилов столичной команды, выступая за нее с 2009 года. 33-летний перуанский вингер Джефферсон Фарфан играет за клуб с зимы 2017 года.