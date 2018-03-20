РИАМО - 20 мар. Сервис «Яндекс.Такси» совместно с таксопарками-партнерами планирует запустить проект обучения водителей базовым знаниям английского языка, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы «Яндекс.Такси».

«Мы вместе с таксопарками-партнерами работаем над проектом обучения водителей базовым основам владения английским, чтобы они могли объясниться с пассажиром», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что более подробная информация о проекте будет известна позднее.

Ранее компании «Яндекс» и Uber объявили о закрытии сделки по объединению бизнесов онлайн-заказа поездок на такси в России и соседних странах в составе новой компании. После закрытия сделки оба приложения для заказа поездок — «Яндекс.Такси» и Uber — по-прежнему доступны пользователям, в то же время таксопарки и водители перешли на единую технологическую платформу.