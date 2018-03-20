РИАМО - 20 мар. В Подмосковье 18 марта прошел патриотический флешмоб, который вошел в книгу рекордов Гиннесса, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Жители и гости Талдома, Дубны, Дмитровского района, Лобни, Долгопрудного и Химок приняли участие во флешмобе «Россия – это Я!», посвященном четвертой годовщине присоединения Крыма к России.

«За несколько минут одновременно в шести муниципалитетах нашего региона тысячи людей в белых, синих и красных плащах (согласно цвету российского флага) выстроились в буквы слова «РОССИЯ», тем самым охватили собой 157 километров территории Московской области», - говорится в сообщении.

Это было зафиксировано представителями книги рекордов Гиннесса, который регистрируется Международным агентством регистрации рекордов ИНТЕРРЕКОРД. Имена участников акции занесены в книгу «Россия – это Я!». Экземпляры книги будут находиться в каждом муниципалитете-участнике акции.

Начальник Главного управления социальных коммуникаций Московской области Ирина Плещева также напомнила, что 18 марта в России состоялись выборы президента. Молодежь, общественные организации, юнармейцы и добровольцы Московской области приняли в них активное участие не только в качестве избирателей, но и в качестве общественных наблюдателей, волонтеров на УИК

По ее словам, впервые у наблюдателей от общественных палат появилась реальная возможность смотреть за выборным процессом изнутри, в том числе и во время процесса подсчета голосов. Для этого Общественная палата Московской области подписала необходимые соглашения с Избирательной комиссией Московской области, муниципальными общественными палатами и общественными организациями Подмосковья.

«В результате наблюдатели от региональной Общественной палаты присутствовали на каждом УИК Подмосковья – всего 9395 человек. В их числе 4445 наблюдателей от ОП МО (члены МОП и представители Общественных организаций), 4950 наблюдателей от ОП РФ (80 человек – мониторинговая группа, 70 человек – наблюдатели Дзержинского и Жуковского, 2800 человек – блогеры и представители СМИ, 2000 человек от движения «Национальный общественный мониторинг»). Наблюдатели от Общественной палаты Московской области выполняли свою работу на выборах Президента РФ совершенно бесплатно. Спасибо самым неравнодушным гражданам», - добавила Плещева.

Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей РК и 95,6% севастопольцев высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Референдум состоялся после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.