РИАМО (КОРОЛЕВ) – 20 мар. Жителя подмосковного Королева приговорили к 6 годам лишения свободы за попытку кражи из сетевого магазина и нанесение побоев сотруднику супермаркета, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской прокуратуры.

Ранее судимый гражданин У. попытался вынести из магазина «Пятерочка» на улице Большая Комитетская, 1А, банку кофе и бутылку водки на сумму более 1 тысячи рублей. Товаровед попытался его остановить и попросил вернуть неоплаченный товар.

«Направляясь с похищенным в сторону выхода из магазина и не отвечая на просьбы товароведа, гражданин У., осознавая, что его преступные действия, начатые как тайные стали явными, попытался скрыться с места преступления с похищенным товаром. На крыльце магазина товаровед остановил гражданина У., схватив сзади за куртку. Последний нанес товароведу два удара кулаком в грудь и высказал в его адрес угрозу применения насилия», – сказал представитель прокуратуры.

Приговором суда гражданину У. назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.