РИАМО - 20 мар. «Росатом» планирует заняться переработкой старых гаджетов и бытовой техники, извлекая из их электронных плат драгоценные металлы - золото, серебро и палладий, сообщает РИА Новости.

«Госкопорация «Росатом» намерена заняться переработкой «начинки» электронных устройств – мобильных телефонов, ноутбуков, телевизоров, с целью выделения ценных компонентов из их печатных плат и снижения экологической нагрузки на окружающую среду в процессе утилизации отслуживших электронных приборов», - говорится в сообщении.

Планируется, что АО «Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии» (входит в научный дивизион «Росатома») запустит на своем опытном химико-технологическом заводе линию для переработки компонентов электронных плат с получением концентрата, содержащего драгоценные металлы и другие вторпродукты.

«Подобные отходы без должной утилизации негативно воздействуют на окружающую среду. Наличие разнообразных высокотоксичных материалов и тяжелых металлов делает захоронение на свалке или простое сжигание неприемлемыми методами управления подобными отходами. Поэтому наиболее оптимальный способ утилизации электронных отходов — это их переработка», - отмечается в материале.

Кроме того, концентрация драгоценных металлов (золота, серебра, палладия) в печатных платах в разы превышает их концентрацию в руде, что является еще одним аргументом в пользу переработки старых гаджетов.