РИАМО (КОРОЛЕВ) – 20 мар. В отношении должностных лиц компании «Гранель Инжининринг» возбудили уголовное дело за то, что организация работала без лицензии и получила доход с жителей подмосковного Королева в размере более 55 миллионов рублей, сообщил «РИАМО в Королеве» старший помощник прокурора города Дмитрий Ясиненко.

В ходе проверки было установлено, что между управляющей компанией ООО «Комфорт-К» и ресурсоснабжающей организацией ООО «Гранель Инжиниринг» заключен договор на теплоснабжение ЖК «Валентиновка парк». При этом установлено, что «Гранель Инжиниринг» незаконно получала средства от жителей, так как у компании нет лицензии.

«ООО «Гранель Инжиниринг», не имея лицензии, получило за теплоснабжение более 55 миллионов рублей от собственников ЖК «Валентиновка парк». Рассмотрев собранные прокуратурой города материалы, следственное управление УМВД России по городскому округу Королев в отношении должностных лиц ООО «Гранель Инжининринг» возбудило уголовное дело за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере», – сказал Ясиненко.