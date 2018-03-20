РИАМО (КОРОЛЕВ) – 20 мар. Жителя Москвы приговорили к шести месяцам лишения свободы за то, что он укусил полицейского из подмосковного Королева, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской прокуратуры.

Гражданина Г., который находился в состоянии алкогольного опьянения у магазина «Пятерочка» на улице Станционной, задержали сотрудники магазина за хищение бутылки коньяка.

«По вызову прибыли сотрудники полиции. Одного из них, в ответ на просьбу предъявить документы, Гравилеский укусил», – сказал представитель прокуратуры.

Приговором суда нарушителю назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.