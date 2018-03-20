РИАМО – 20 мар. Вечером во вторник по московскому времени на Земле наступит астрономическая весна, день весеннего равноденствия, когда на всей Земле день и ночь длятся по 12 часов, сообщается на сайте «Метеовести».

«Астрономы сообщили, что 20 марта наступит астрономическая весна. В 19:15 по московскому времени произойдет весеннее равноденствие. Солнце, двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из Южного полушария небесной сферы в Северное», — говорится в сообщении.

В день весеннего равноденствия на всем земном шаре день и ночь длятся по 12 часов. В дни равноденствий Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, находясь ровно 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом, то есть продолжительность дня и ночи на всей Земле одинакова, день равен ночи.

Как добавляется в сообщении, Солнце одинаково освещает Северное и Южное полушария, а линия смены для и ночи точно проходит через Южный и Северный полюса, то есть по меридианам.