РИАМО - 20 мар. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают безопасный проезд автотранспорта в районе провала грунта на проезжей части в московском районе Выхино-Жулебино, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы столичной ГИБДД.

«В 04:15 поступила информация о провале грунта на пересечении улицы Ташкентской и улицы Ферганской. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД оцепили место обвала. В настоящее время они обеспечивают безопасный проезд транспорта. На месте также работают городские службы, устраняющие провал», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что провал произошел частично в правом ряду проезжей части и на тротуаре.

Ранее сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по столице сообщил, что помощь спасателей на месте провала грунта не понадобилась.

По информации СМИ, проседание грунта произошло при строительстве станции метро «Юго-Восточная». Глубина провала составляет четыре метра, длина – десять метров, ширина – шесть метров. Из-за ЧП перекрыто движение по двум полосам из четырех.