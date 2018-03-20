РИАМО (КОРОЛЕВ) – 20 мар. Вечером 19 марта в подмосковном Королеве загорелся гараж в садовом некоммерческом товариществе «Оболдино», к тушению пожара были привлечены 12 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о возгорании в гараже по адресу: Королев, СНТ «Оболдино», улица Спортивная, поступил в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях 19 марта в 20:47.

«В 01:15 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, к ликвидации пожара были привлечены 12 человек и четыре единицы техники.