Провал грунта глубиной четыре метра произошел на проезжей части при строительстве станции метро на юго-востоке Москвы, движение транспорта перекрыли по двум полосам из четырех.
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Провал грунта глубиной четыре метра произошел на проезжей части при строительстве станции метро на юго-востоке Москвы, движение транспорта перекрыли по двум полосам из четырех.
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