РИАМО – 20 мар. Провал грунта глубиной четыре метра произошел на проезжей части при строительстве станции метро на юго-востоке Москвы, движение транспорта перекрыли по двум полосам из четырех, сообщает РИА Новости.

«При строительстве станции метро «Юго-Восточная» произошло проседание грунта на тротуаре и проезжей части улицы Ферганская. Глубина провала – четыре метра, длина – десять метров, ширина – шесть метров», - сказал собеседник агентства.

Из-за ЧП перекрыто движение транспорта по двум полосам из четырех.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются.

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