РИАМО - 20 мар. Новый производственный корпус с центром коллективного пользования появится на территории Московского комбината шампанских вин на западе столицы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 15 марта 2018 года согласилась с предоставлением АО «Московский комбинат шампанских вин» земельного участка по адресу: улица Рябиновая, владение 44 (ЗАО) для нового строительства», - говорится в сообщении.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева, земельный участок площадью порядка 0,8 гектара будет предоставлен инвестору в аренду сроком на шесть лет для проектирования и строительства производственного корпуса с центром коллективного пользования. Суммарная поэтажная площадь объекта может составить свыше 16 тысяч квадратных метров.

«Участок выделяется в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта, поэтому проведение торгов не требуется», - пояснил Тимофеев.

Ранее ГЗК согласилась с внесением изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города Москвы для реконструкции существующих объектов и строительства новых корпусов АО «Московский комбинат шампанских вин» для ранее предоставленного земельного участка, расположенного по адресу: улица Рябиновая, 44.

После завершения работ по реконструкции объекта, а также строительства новых корпусов площадь завода будет увеличена почти в 1,4 раза – с 68 тысяч квадратных метров до порядка 97 тысяч «квадратов». На данный момент земельный участок свободен от застройки.