РИАМО - 20 мар. В девяти кинотеатрах столичной сети «Москино» с 27 по 30 марта пройдут показы фильмов режиссера Александра Митты, вход на киносеансы свободный после предварительной регистрации, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С 27 по 30 марта в девяти кинотеатрах сети «Москино» департамента культуры города Москвы пройдут показы фильмов Александра Митты. Они приурочены к 85-летию режиссера и актера, которое он отметит 28 марта. Всего запланировано 26 киносеансов, вход свободный, по предварительной регистрации», - говорится в сообщении.

Работы советского и российского режиссера можно будет посмотреть в девяти городских кинотеатрах: «Салюте», «Сатурне», «Березке»,«Вымпеле», «Спутнике», «Молодежном», «Туле», «Искре» и «Полете». Например, дебютную работу Александра Митты «Друг мой, Колька!..» (1961), снятую совместно с режиссером Алексеем Салтыковым, зрители смогут посмотреть в кинотеатре «Салют» 27 марта в 13:30 и в кинотеатре «Сатурн» 28 марта в 18:00.

«Митта снимал кино разных жанров, но всегда с чуткостью, вниманием и любовью относился к своим героям — будь то восьмиклассники, летчики или театральный режиссер. Видимо, поэтому его фильмы остаются актуальными и 35, и 40, и 50 лет спустя после их выхода», - сказала директор сети «Москино» Светлана Максимченко.

В кинотеатре «Молодежный» 27 марта в 15:00 и в кинотеатре «Тула» 28 марта в 18:00 посетители смогут посмотреть картину «Звонят, откройте дверь» (1965). Трагикомедию «Гори, гори, моя звезда» (1969) можно будет увидеть 29 марта в 18:00 в «Сатурне», 30 марта в 12:00 в «Молодежном» и 30 марта в 18:00 в «Туле». В некоторых фильмах Митта выступал и в роли актера. Так, в кинотеатре «Салют» 30 марта в 13:30 покажут фильм с его участием под названием «Июльский дождь» (1966).

Александр Митта — советский и российский режиссер, сценарист, продюсер. Он родился в Москве в 1933 году. Его настоящая фамилия — Рабинович, в качестве псевдонима он взял фамилию одного из родственников. В 1960 году он закончил режиссерский факультет ВГИКа. До этого, в 1955 году, окончил МИСИ имени В. В. Куйбышева и в течение пяти лет работал графиком-карикатуристом в юмористических и литературных журналах.