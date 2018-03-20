РИАМО - 20 мар. Свыше 33 тысяч москвичей наблюдаются в созданных на базе столичных поликлиник кабинетах профилактики инфарктов миокарда и кардиоэмболических инсультов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Более 33 тысяч москвичей теперь наблюдаются в кабинетах вторичной профилактики инфарктов миокарда и кардиоэмболических инсультов, организованных на базе городских поликлиник. Это прежде всего пациенты, перенесшие острый инфаркт миокарда, а также люди, страдающие системными сердечно-сосудистыми заболеваниями — мерцательной аритмией и семейной гиперлипидемией», - говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, за первые два месяца 2018 года кабинеты профилактики начали посещать свыше 3,6 тысячи человек.

«Сейчас в поликлиниках работает уже 75 кабинетов вторичной профилактики инфарктов. Напомню, еще в октябре прошлого года их было 57, а в начале 2017-го — всего пять. Попасть сюда на прием москвичи могут по направлению невролога, кардиолога, терапевта или в случае выявления фибрилляции предсердий на электрокардиограмме», - сказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Он добавил, что в кабинетах профилактики врачи не только помогают пациентам подобрать лекарственные препараты, но и рассказывают, как правильно поддерживать физическую активность и соблюдать диету.

Кабинеты профилактики являются частью инфарктной сети, которая активно развивается в Москве. В нее входит порядка 30 сосудистых центров с круглосуточно действующими операционными. Если у человека случается сердечный приступ, сотрудники скорой помощи незамедлительно транспортируют его не в дежурное медучреждение, а в одну из этих клиник, где пациенту делают коронарографию, удаляют тромбы, устанавливают стенты и таким образом восстанавливают кровоток в сердечной мышце.

«Такие экстренные меры помогают спасти жизнь пациенту, позволяют избежать инвалидности. За последние четыре года количество ежегодно умирающих от острого инфаркта миокарда в Москве уменьшилось более чем в три раза», — добавил Хрипун.

Помимо инфарктной сети, в Москве также работают инсультная и акушерская сети. Акушерская сеть создана осенью прошлого года, до этого женские консультации являлись частью городских поликлиник. Теперь консультации являются структурными подразделениями родильных домов и больниц. Также в Москве формируется онкологическая сеть. В ней задействованы все 46 городских поликлиник для взрослых.