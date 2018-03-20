РИАМО - 20 мар. В Москве создали программное обеспечение для дронов, задействованных в службе доставки, в настоящее время проводится тестирование программы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В технополисе «Москва» разработали программное обеспечение, которое позволит использовать летающие дроны в работе служб доставки. Сейчас ведется тестирование программы», - говорится в сообщении.

Программное обеспечение позволит коптерам работать практически автономно. Оператор будет должен заранее создать маршрут при помощи компьютера, планшета или смартфона, управлять полетом коптера вручную не придется. Аппарат будет ориентироваться по спутниковой навигации и геометкам на маршрутной карте, что существенно увеличит продолжительность его полета до 30 километров на одном заряде.

«Летательные аппараты с таким программным обеспечением можно использовать на промышленных предприятиях, складах и в крупных магазинах. Они могут пригодиться, например, для срочной доставки мелких грузов и корреспонденции. Один дрон способен поднять груз весом до трех килограммов», - сообщил руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин.

Он отметил, что в июне в районе Борисовских прудов коптеры будут использовать для патрулирования местности. Это поможет спасателям замечать купальщиков, попавших в беду, а также тех, кто разжигает костры на берегу. Сигналы о происшествиях будут автоматически передаваться дежурным спасательной станции. Возможности дрона позволят при необходимости доставить самонадувающийся спасательный жилет.

В настоящее время программное обеспечение установлено на двух десятках коптеров. Их перемещение, взлет и посадку, а также подзарядку на специальной станции можно проследить через планшет, компьютер или смартфон.