РИАМО – 20 мар. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича, который оскорбил россиян, назвав их «злобными дебилами», сообщает Газета.ru.

«Все, кто еще захочет назвать россиян «злобными дебилами» или еще как-нибудь, вспоминайте эксперимент 2018 года: ваш кандидат, назвавший народ «генетическим отребьем», набрал свои 1,6%. Перестаньте нас оскорблять – права такого не имеете!» - написала Захарова в Facebook.

Ранее Макаревич, который сейчас находится в США, в комментариях к своему посту в соцсети, в котором он рассказал о «спокойных, веселых и добрых» американцах, заявил, что пропаганда в России превращает людей в «злобных дебилов».

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