РИАМО - 20 мар. Около 20 возгораний зарегистрировали в Подмосковье за прошедшие сутки, для тушения пожаров привлекли 140 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области во вторник.

«Количество пожаров - 16. Спасены два человека. От Главного управления МЧС России по Московской области на техногенные пожары привлекались 140 человек и 40 единиц техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали восемь раз, при этом были спасены восемь человек. Происшествий на водных бассейнах не зарегистрировано.