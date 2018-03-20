РИАМО - 20 мар. Погода без осадков ожидается в Москве и Подмосковье во вторник, температура в регионе составит около 0 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Сегодня метеоусловия будут определяться северо-западной периферией антициклона, благодаря чему москвичей ждет по-весеннему погожий характер погоды и потепление. Днем в Москве и Подмосковье переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в столице около 0 градусов, по области - от 0 до минус 3 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 59%.

«Во вторник синоптическая ситуация в Центральной России обусловится северо-западной периферией антициклона, благодаря чему жителей региона ждет преимущественно погожий характер метеоусловий при температурном фоне, близком к своей климатической норме», - уточняется в материале.

Также на сайте сообщается, что за минувшие сутки на базовой московской метеостанции ВДНХ осадки не зафиксированы. Минимальная ночная температура воздуха в столице составила минус 10,2 градуса, разброс температур по региону составил от минус 9 градусов на Балчуге в Москве до минус 14,7 градуса в Серпухове.