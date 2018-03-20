РИАМО - 20 мар. Работы по строительству новой карты полигона твердых бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья идут в графике, к 23 марта карта будет сдана, сообщил гендиректор компании-подрядчика «СтройТех» Александр Малашенко.

«На сегодняшний день полностью сформировано «корыто» под новую карту полигона, сейчас на 75% устройство геомембраны завершено, на 40% завершено устройство защитного песчано-дренажного слоя. К 23 числу эта карта будет сдана», — сказал Малашенко в ролике, опубликованном на сайте администрации Волоколамского района.

Для ликвидации негативного воздействия от эксплуатации старой карты полигона «Ядрово» был создан межведомственный штаб при администрации Волоколамского района.

Старая карта принимает мусор с 1979 года, без проведения работ по ее дегазации и рекультивации остаются риски по образованию новых утечек свалочного газа. 15 марта был подписан контракт на проведение работ по дегазации, планируется, что монтаж системы начнется в начале апреля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев взял на личный контроль ситуацию на полигоне бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе. Решить проблему распространения неприятных запахов с полигона планируется до 15 июня. Губернатор также поручил своевременно и в короткие сроки принимать все необходимые меры по обеспечению экологической безопасности в Подмосковье.