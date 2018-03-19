РИАМО - 19 мар. В столичном районе Чертаново Центральное на средства от платных парковок установили 21 игровой комплекс для детей в 2017 году, сообщается на сайте московского паркинга.

«В Чертанове Центральном – так же, как и в других районах Москвы, – в 2017 году было проведено благоустройство придомовых территорий на средства, полученные от платных парковок. В частности, в районе установили 21 детский игровой комплекс», - говорится в сообщении.

Также, по словам главы управы района Владимира Михеева, на некоторых улицах – к примеру, Красного Маяка и Чертановской, – соорудили новые лестницы, установили клумбы с цветами.

Все работы по благоустройству дворов проводятся за счет средств, полученных от оплаты парковок. Деньги за парковку в полном размере отправляются в префектуры округов, которые, в свою очередь, распределяют средства по управам районов.

«Также отметим, что не менее 10% всех мероприятий по благоустройству проводятся с учетом пожеланий местных жителей. Со своими предложениями горожане могут обращаться в управы районов», - добавляется в сообщении.

Платная парковка в Москве появилась в ноябре 2012 года, в качестве эксперимента она была введена на 21 улице в центре города. С 25 декабря 2013 года платную парковку ввели во всех районах внутри Садового кольца. С 25 декабря 2014 года платную парковку ввели на участках внутри Третьего транспортного кольца и на некоторых участках за его пределами.

Затем 10 октября 2015 года был реализован первый этап точечного ввода платной парковки на отдельных участках на 95 улицах, второй этап расширения провели 26 декабря 2015 года. С 26 декабря 2016 года в Москве вновь произошло точечное расширение платных парковок. В новую зону вошли 206 улиц в 47 районах города, платные парковки появились вблизи очагов ДТП и точек наибольшего притяжения автомобилей.

Также со 2 декабря 2016 года повышен тариф на оплату уличных парковок, максимальная стоимость в 200 рублей за час установлена на 133 наиболее загруженных улицах в пределах Третьего транспортного кольца.